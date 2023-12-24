كنائس العراق تلغي احتفالات عيد الميلاد والسبب..

العالم - مراسلون

اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية في قضاء الحمدانية في مدينة الموصل لم تأخذ مدياتها الاحتفالية هذا العام؛ بعد ان اعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم في بيانها اقتصار الاحتفالات على المراسم الكنسية والدينية، دون تلقي التهاني والتبريكات على المستوى الرسمي. وذلك بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جرائم من قبل الكيان الغاصب.

وقال الاب ثاو فيلوس مسعود رفو وهو كاهن كنيسة ماركوركيس للسريان الارثوذكس:"قرر رؤساء الکنائس ان تلغی کل الاحتفالات في کل المناطق لاسيما الموصل واربيل ومناطق اخری..".

ولا يقتصر الأمر على عدم الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة وعلى غير العادة لم يتجمل الكنائس والبيوت وشوارع بلدة الحمدانية موطن المسيحيين في العراق هذا العام بزينة عيد الميلاد، بينما تواصل "إسرائيل" حربها في قطاع غزة.

وقال د.ربيع يوسف صوران وهو عضو مجلس محافظة نينوى عن المسيحيين:"نحن کمسيحيين متضامنين مع کل أهالي الضحايا في غزة لذلک ستقتصر هذه السنة حسب توجيهات الکنيسة التي هي أمنا بفقط الاعتماد علی القداديس".

لا يوجد أي مظاهر للفرح أو العيد بالمطلق الكنائس والجوامع تصلي اليوم وفي العيد لأطفال غزة التي تقتلهم "إسرائيل" وتحرقهم برعاية الارهاب الامريكي والصمت المجتمع الدولي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يلغي مسيحيو العراق الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد خلال 10 سنوات احتراماً لأرواح الشهداء في قطاع غزة والحمدانية.