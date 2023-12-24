ايران جيو، يعرض الانجازات العلمية في مجال الجغرافيا

العالم - مراسلون

انطلقت النسخة الثالثة لمعرض 'إيران جيو' الدولي الذي يقام في ساحة المعارض بطهران بمشاركة الشركات المعرفية والمراكز العلمية والأكاديمية والمنظمات العاملة في مجال البيانات الجغرافية، وأحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية لمنظمة الجغرافيا التابعة للقوات المسلحة الايرانية، والغرض منه هو جمع المجموعات الناشطة في مجال البيانات الجغرافية.

وصرح مساعد وزير الدفاع ورئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مجيد فخري لقناة العالم:"معرض إيران جيو يبيّن الطاقات التي تمتلكها شركاتنا الجغرافية والمعرفية وكذلك المؤسسات الفاعلة والجامعات الجغرافية والمؤسسات المستثمرة. ومن خلال حضور الشركات الأجنبية نأمل بتفاعل التعاون معهم ما يؤدي إلى صادرات محاصيلنا".

معرض إيران الجغرافي الخاص بالتطور العلمي والصناعي والهندسي وخاصةً في مجال الجغرافيا يقدم مستقبل الصناعة الجيومكانية والتقارب مع مجالات الصناعة المختلفة وسيغطّي أحدث التقنيات في البيانات المكانية، البنية التحتية في المنصة الرقمية، والاتجاهات الحالية في استخدام التكنولوجيا القائمة على التقارب والبرمجيات والأجهزة لنظم المعلومات الجغرافية.

وقال حجت عابدبور وهو خبير بالشؤون الجغرافية:"حالياً يقام المعرض بمشاركة اثنتين وثلاثين شركة ناشطة في المجال الجغرافي ويرمي إلى الرقي بمستوى البلاد في غرب آسيا والتنسيق بين الشركات المحلية والأجنبية ونأمل من هذا التعاون بأن يوفر الأرضية للحد من الزلازل والسيول والحرائق والحوادث غير الطبيعية".

ينبغي لشركات إنتاج المعلومات الجيومكانية أن تتعاون بشكل أكبر لتلبية احتياجات المنظمات والمؤسسات المختلفة؛ ويناقش هذا المعرض مواضيع مختلفة، من بينها قضايا الحدود والنزاعات المائية، وكذلك الاستيلاء على الأراضي والحد منها ورصد الحدود وتحليل المعلومات في هذا المجال، واكتشاف أحدث الاتجاهات والإمكانات اللامحدودة في صناعة الجغرافيا المكانية.

يعد المعرض حدثاً مهماً يرکز علی المعلومات الجغرافية وهو بمثابة منتدی للتعاون والتقدم في مجالات البرمجيات الجيولوجية في ايران.