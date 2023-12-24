غزة تعاني من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يقف أطفال غزة النازحون إلى رفح في طوابير طويلة طوال اليوم علهم يحصلون على سكبة من الطعام تسد جوعهم.. والمؤلم أن العديد منهم يبقون جوعا، فالطعام لا يكفي الجميع

حديث النساء والرجال الآن لم يعد عن ضياع مستقبل وأحلام اطفالهم الذين فقدوا دراستهم ومنازلهم وهجروا من مكان لآخر.. بل بات الأمر الملح كيف يستطيعون سد رمق أولادهم الجوعى بعدما باتوا في العراء.

لكن السؤال كيف تستطيع أن تفهم الأطفال الرضع الذين ولدوا في أجواء من الرعب والخوف أنه لا يتوفر حليب لهم، وحياتهم مهددة بسبب البرد القارص وانعدام الدواء وانتشار الأمراض.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..