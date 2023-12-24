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الأمم المتحدة:

غزة تعاني من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد + فيديو

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

نيويورك (العالم) 2023.12.24 – حذرت الأمم المتحدة من أن جميع سكان قطاع غزة يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقالت أن نحو مليون و900 ألف شخص باتوا نازحين داخل قطاع غزة.

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يقف أطفال غزة النازحون إلى رفح في طوابير طويلة طوال اليوم علهم يحصلون على سكبة من الطعام تسد جوعهم.. والمؤلم أن العديد منهم يبقون جوعا، فالطعام لا يكفي الجميع

حديث النساء والرجال الآن لم يعد عن ضياع مستقبل وأحلام اطفالهم الذين فقدوا دراستهم ومنازلهم وهجروا من مكان لآخر.. بل بات الأمر الملح كيف يستطيعون سد رمق أولادهم الجوعى بعدما باتوا في العراء.

لكن السؤال كيف تستطيع أن تفهم الأطفال الرضع الذين ولدوا في أجواء من الرعب والخوف أنه لا يتوفر حليب لهم، وحياتهم مهددة بسبب البرد القارص وانعدام الدواء وانتشار الأمراض.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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