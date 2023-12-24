تستشهد اثنتان من الأمهات في غزة كل ساعة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" قالت الهيئة في منشورٍ لها عبر حسابها على منصة “إكس”: “إنه وفقا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة”.

وأشارت إلى أن “أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والداهما”.

وأكدت الهيئة الأممية، أنه “يجب أن يتوقف كل هذا”.

ولليوم التاسع والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأسفر العدوان، عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، واستشهاد 20 ألفا و424 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 54 ألفا و36 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.