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70 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف العدوان الصهيوني على مخيم المغازي وسط غزة

70 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف العدوان الصهيوني على مخيم المغازي وسط غزة
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة في قطاع غزة، استشهاد 70 شخصا وإصابة العشرات في قصف العدوان الصهيوني استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، بـ "ارتقاء أكثر 70 شهيدا وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف 4 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة".

وأضاف البيان: "نطالب كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يحدث في مخيم المغازي هو "إبادة جماعية" لمربع سكني مكتظ.

وأضاف في بيان مقتضب: "ما يحدث في مخيم المغازي هو ابادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 60 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من اماكن مختلفة".

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