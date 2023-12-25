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القوات المحتلة تقتحم مدينة جنين ومخيمها

القوات المحتلة تقتحم مدينة جنين ومخيمها
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة ومخيم جنين.

العالم -فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلزمات الفلسطينية (وف)"، أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي جنين- الناصرة، جنين- حيفا وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في المخيم واقتحمت عدة منازل في حارتي الدمج والحواشين تخللها اعمال تدمير وتخريب.

واقتحم جيش الاحتلال حيي جبل أبو ظهير وخلة الصوحة في مدينة جنين، كما انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمدينة والمخيم بعد استهداف مولد التيار الكهربائي من قبل الاحتلال.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة والمخيم.

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