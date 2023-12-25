غزة واسطورة الصمود

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أب يودع أبناءه لأنهم قضوا في سبيل الله والوطن وام تودع ابنها لأنه قضی شهيد الارض والاقصی وطفل صغير يلقن اخاه الذي ينازع الشهادة. ان شعباً کهذا رغم جرائم التطهير والابادة والتجويع والتعطيش والحصار، لاتلين عزيمته ولاتستکين مقاومته ولايعرف اليأس ولاالتهاون طريقاً اليه. ان شعباً کهذا لايمکن ان يهزم ولابد ان ينتصر. هو شعب غزة.

وان سألوک عن غزة فقل لهم بها شهيد يسعفه شهيد ويصوره شهيد ويودعه شهيد ويصلي عليه شهيد.

هذا واستضاف برنامج نوافذ الخبير بالشأن الاسرائيلي علي حيدر، والصحافي والاعلامي زاهر أبوحمزة لمناقشة موضوع هذه الحلقة.

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