جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة ليصل عدد مجازره إلى 1720

العالم _ خاص بالعالم



مجزرة جديدة ارتكبها كيان الاحتلال بقصف مربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الذي تدمرت منازله على رؤوس ساكنيها الآمنين ليلا، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.



وزارة الصحة في قطاع غزة افادت بأن جثامين الضحايا وصلت بصورة أشلاء للمستشفى جراء القصف المدفعي وصواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت منازل مخيم المغازي مضيفة أن عددا كبيرا من المصابين في حالة حرجة وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة.



هذا ولم تكتف قوات الاحتلال بتسجيل هذه المجزرة بل واصلت قصف الطرقات الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لتعيق وصول سيارات الإسعاف في سياق إبادة جماعية بحق المدنيين العزل من أبناء غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن قوات الاحتلال نفذت عبر طيرانها الحربي أكثر من 50 غارة متتالية بينها مجموعة من الأحزمة النارية أدت لقطع الطرق الرئيسة بين مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ما يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ.



إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بانّ الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 27000 ما بين شهيد ومفقود، بينهم أكثر من 8200 شهيد من الأطفال و6200 شهيدة من النساء، بالإضافة الى أكثر من 300 شهيد من الطواقم الطبية والدفاع المدني، فيما تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 100 شهيد ارتقوا أثناء عملهم لنقل الحقيقة الى العالم.