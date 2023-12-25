بالفيديو.. جيش الاحتلال يحاول انقاذ جنوده من الانتحار!

العالم _ خاص بالعالم

لكن مدى هشاشته ظهرت بعدما تكبد الخسائر على يد المقاومة الفلسطينية في حين هي لاتملك اسلحة متطورة مقارنة به. صحيفة يديعوت اعلنت أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية لجنوده خاصة ان الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح والإصابات الجسدية والاضطرابات النفسية خصوصا بين المعاقين من الجنود.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير ومصادر طبية عبرية أن 500 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمات واضطرابات نفسية من هول مشاهد الحرب لدرجة ان المستشفيات تحقن هؤلاء الجنود بمواد مخدرة ليتمكنوا من النوم.

وهذا يصف جزءا بسيطا من الوضع الداخلي المنهار لدى كيان الاحتلال و الذي جاء على لسان الكاتب الصحفي في صحيفة هاآرتس حاييم ليفينسون الذي حدد المهمة الأساسية للمتحدث باسم جيش الاحتلال بـ 'وضع أحمر الشفاه على الهراء'، معللا ذلك بانه لا أحد من الصهاينة يريد أن يسمع أن لديهم جيشا متواضعا ذا أجهزة استخباراتية فاشلة، جيش ركَّعته المقاومة.

وعلى كل حال أجمع الخبراء والمحللون على ان صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وطول أمد الحرب يقفان وراء التصدع المتزايد في المجتمع الإسرائيلي، بعدما كانت هناك ثقة في البداية بالقضاء على المقاومة وبنيتها العسكرية. كل هذا كان السبب في انطلاق مسيرة حاشدة للمستوطنين من سكان مستوطنات غلاف غزة من تل أبيب باتجاه القدس المحتلة تستمر لمدة 5 ايام للمطالبة بتحرير أأسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.