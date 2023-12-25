استشهاد أقدم المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي التي کانت تحلق في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، استهدفت محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام علی طريق مطار دمشق الدولي بثلاث صواريخ ما أدی الی استشهاد السيد رضي موسوي وعدد من مرافقيه.

وقال مراسل العالم ان هذا العدوان، يعتبر أقسی عدوان علی سوريا منذ 7 أکتوبر وبدء عملية طوفان الاقصی في فلسطين، حيث کان هناک عدة استهدافات طالت منطقة السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي.

وأکد مراسل العالم ان هذا الاستهداف ليس الاول في تلک المنطقة فقد کانت هناک عدة استهدافات کان آخرها في العاشر من الشهر الجاري حيث استهدفت تلک المنطقة وفي الثامن من نفس الشهر کان هناک استهدافاً اخر، في محاولة من الکيان الاسرائيلي للتأثير علی سير العمليات العسکرية والمستشارين العسکريين في سوريا حيث يعتبر السيد رضي من أهم وأقدم المستشارين العسکريين في سوريا.