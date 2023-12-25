سفير ايران في دمشق.. السيد رضي موسوي شهيد القدس

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حسين أكبري في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية ان الشهيد السيد رضي موسوي، كان عائداً من العمل نحو مسكنه، حينما استهدفته طائرات الاحتلال فوقع شهيداً.

وأكد ان استهداف الشهيد رضي موسوي، ثاني جريمة ارهابية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاونة الاخيرة.

وقال السفير الايراني:"انا ابارك استشهاد السيد رضي موسوي، فقد كان منذ البداية مع المقاومة وكان يدعم مقاومة الشعوب الاسلامية، حيث يعتبر هو وزملائه شهداء القدس".

ورأی اكبري ان هذه الجريمة الاسرائيلية محاولة لصرف الانظار عن فشل الاحتلال الذريع أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث انه فشل في اغتيال قادة حماس وفشل في تحرير اسراه وفشل في اركاع الشعب الفلسطيني في غزة وبات ضعيفاً حتی داخل حكومته؛ فأراد التغطية علی فشله فحاول بهذه الجريمة رمي الكرة خارج ملعبه.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..