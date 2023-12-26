آخر تطورات العدوان على غزة والضفة الغربية.. إعتقال الأسيرة المحررة خالدة جرار

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى اعتقال خالدة جرار، وهي قيادية بارزة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقلت مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقضت بموجبها عدة سنوات في السجون أغلبها في الحبس الانفرادي دون تهمة، قبل الإفراج عنها عام 2021 حيث قامت قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

وبين مراسلنا أن عمليات الاعتقال الكبيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية تجاوزت تقريبا الستين معتقلا.

ولفت مراسلنا إلى تشييع جماهير غفيرة في مخيم الفوار جنوب الخليل، جثماني شهيدين اللذين استشهدا عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، صباح اليوم الثلاثاء، منوها الى حدوث مواجهات في منطقة جنين وفي منطقه بيت لحم.

وفيما يتعلق بالواقع داخل الكيان الاسرائيلي لفت مراسلنا بسقوط عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بين قتيل وجريح في المعارك في قطاع غزة، حيث ان الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من قرار التعتيم الذي اتخذته أجهزه الامن الاسرائيلية والذي عممته على كافه المشافي الاسرائيلية، الا ان ما يتم الكشف عنه من أعداد قتلى الجنود الصهاينة كل يوم بالنسبه للاسرائيليين يعتبر مرعبا جدا.

ويشن كيان الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وأول أمس الأحد، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 4695 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتزامن هذه الاعتقالات مع حرب مدمرة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت حتى الآن نحو 21 ألف شهيد و55 ألف جريح ودمارا هائلة في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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