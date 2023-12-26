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اللواء موسوي: لقد بان العجز الصهيوني في جريمة استشهاد العميد موسوي

اللواء موسوي: لقد بان العجز الصهيوني في جريمة استشهاد العميد موسوي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء السيد عبدالرحيم موسوي ان عجز الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، في هزائمه أمام محور المقاومة وشعبها في غزة، قد بان مرة أخرى، في جريمة استشهاد العميد السيد رضي موسوي، الذي كان من رواد مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي في بيان أصدره مساء الاثنين، ان هذه الجريمة واستشهاد احد المجاهدين المخلصين، كشف مرة أخرى عجز الكيان الصهيوني القاتل للاطفال اثر هزائم هذا الكيان الغاصب امام شعب ومحور المقاومة في غزة، عبر جريمة أخرى واستشهاد احد المجاهدين المخلصين.

وقدم اللواء موسوي تعازيه بمناسبة استشهاد احد اقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا ورفيق درب الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، الى أسرة هذا الشهيد ومجاهدي جبهة المقاومة وحرس الثورة الاسلامية.

ودعا اللواء موسوي بأن يحشر الله سبحانه وتعالى هذا المجاهد في سبيله والمدافع عن اضرحة أهل بيت النبوة (ع) واصحاب الائمة (ع) مع الانبياء (ع) والاولياء الصالحين.

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