عدوان اميركي على مقرات الحشد في بابل وانباء عن سقوط شهداء

العالم - العراق

واشار مراسل العالم الى وقوع جرحى من قوات الحشد الشعبي نتيجة عدوان أميركي استهدف مقرات للحشد قرب الاقسام الداخلية لجامعة بابل في مركز المحافظة.

هذا وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن توجيهَ ضربات جوية لثلاثة مرافق تستخدمها كتائب حزب الله في العراق.

وأضاف أوستن أن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس الاميركي بايدن. فيما أكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أن الضربات التي طالت كتائب حزب الله نفذت فجر اليوم.

واشار مراسل العالم الى ان هناك انباء عن سقوط شهداء في صفوف قوات الحشد في العدوان الامريكي الذي تعرضت له بابل.

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