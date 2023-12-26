امين حطيط: الشهيد سليماني بنى مدرسة في المقاومة +فيديو

العالم - خاص العالم

واوضح امين حطيط في حوار خاص لقناة العالم ان الشهيد سليماني تميز بثلاث خصال قد لا تجتمع عادة في شخص واحد، والميزة الاولى هي اليقين الاعتقادي والثبات في حمل الرسالة مهما كانت الصعوبات فالمسألة العقائدية الايمانية كانت الاساس الذي يحركه.

واضاف حطيط ان الخصلة الثانية هي الاحتراف المهني في المسألة العسكرية والسياسية على حد سواء،حيث كان يتحفظ عن ظهوره في الاعلام ولكنه كان فاعل في ميدان السياسة وفي الميدان العسكري ولذلك استطاع ان يراكم الانجازات الكثيرة التي يعجز 10 رجال عن القيام بها في ان واحد.

وتابع ان الميزة الثالث هي قدرته على المتابعة والمواصلة ودراسة مشهد بشكل عام ومسرح العمليات بشكل خاص ويعالج فيه ثغراته فيستفيد من نقاط القوة في هذا المشهد ليعممها على كامل ارجاء المسرح وينظر في نقاط الضعف والتراجع ويعمل على سدها بقوة كبيرة، لذلك استطاع ان يكون الحبل المتين الذي يجمع مكونات محور المقاومة فيشكل سبحة المقاومة التي لا تنقطع.

واكد حطيط انه شكل بهذه الخصائص هاجسا كبيرا للعدو الصهيوني والامريكي، واعتبر بسبب ما ينجز ويحقق خطرا استراتيجيا على المشروع الصهيوامريكي برمته ولذلك قرر اصحاب المشروع بقيادة امريكية التخلص منه لانهم وجودة عقبة في سبيل نجاح مشروعهم، وشدد على ان هذا ما لم يحصل رغم ما قام به هؤلاء الاعداء من نيل من سلامته البدنية والسبب في ذلك ان الشهيد قاسم سليماني بنى مدرسة في المقاومة ووضع لها اركانها ومكوناتها واصول العمل والنجاح فيها لذلك باتت هذه المدرسة قبلة الاحرار وقبلة المقاومين ينتسبون اليها ويعملون بقواعدها .

واشار الى ان مع كل نصر تسجله المقاومة وعلى يد اي مکون من مکوناتها نجد الشهيد قاسم سليماني حاضرا يقول "معكم معكم لن اغيب" .

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