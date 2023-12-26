بغداد تدين استهداف القوات الاميركية لمواقع عسكرية عراقية+صورة

العالم - العراق

واوضح الزميل نويد بهروز، ان حكومة بغداد أدانت في بيان رسمي، استهداف الجانب الاميركي اليوم الثلاثاء 26- كانون الأول- 2023، مواقع عسكرية عراقية، تحت عنوان الرّد وأدى إلى استشهاد منتسب هو الشهيد "درع علي حسن العامري" (ادم)، وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون.

وجاء في البيان:

ما حصل هو فعل عدائي واضح وغير بنّاء ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد في بسط الأمن والاستقرار ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق.

ان هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي وهي قبل كل شيء تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية

لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا وتحقق الانتصار على عصابات "داعش" الإرهابية التي لم تعد تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والستراتيجية ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية.

هذا وقد وصول جثمان الشهيد "درع علي حسن العامري" (ادم) الى العاصمة بغداد حسينية بقية الله لبدأ مراسيم تشييع نعشه الطاهر.