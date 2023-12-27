شاهد إعتقالات واقتحامات إسرائيلية لمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى اقتحام قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها عشرات الآليات والجرافات، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيم "نور شمس".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، والذي شهد اقتحاماً واسعاً استمرّ حتى ساعات صباح أمس، واندلعت على إثره اشتباكات مسلّحة عنيفة جداً، وتخلّلها تفجير عبوات ناسفة محلّية الصنع بآليات العدو. وخلال العملية، دَفعت قوات الاحتلال بجرافتَين عسكريتَين، ونحو 60 آلية عسكرية، إلى داخل المخيم من الناحية الغربية لمدينة طولكرم، وسط تحليق للطائرات المُسيّرة، وحصار مطبق من كلّ الجهات، ترافق مع انتشار القنّاصة على أسطح المباني العالية المحيطة بـ"نور شمس" الذي أعلنه الجيش منطقة عسكرية مغلقة، مانعاً الدخول إليه أو الخروج منه. وقامت جرافات الاحتلال، في هذا الوقت، بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتَي المنشية والدمج، ودمّرت البنية التحتية، فيما لوحقت مركبات الإسعاف، وأُجبرت على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

وارتفعت حصيلة شهداء مدينة طولكرم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 57 شهيدا منهم 11 شهيدا من مخيم "نور شمس" خلال 10 أيام.

ومن مخيم جنين شمالاً، إلى مخيم بلاطة قرب نابلس ومخيم عقبة جبر قرب أريحا شرقاً، ومن بلدة سعير في محافظة الخليل إلى مخيم الفوار وبلدة برقة، فضلاً عن مدن جنين وطولكرم ونابلس والخليل، تتواصل في سائر مناطق الضفة الغربية جرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بصفة يومية منتظمة ومنهجية.

ويتزامن العدوان على الضفة، مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني والثمانين على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و 110 شهداء، إلى جانب 55 ألفا و 243 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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