شاهد..الإحتلال يعترف بمقتل المزيد من جنوده ويصف معركة غزة بالصعبة

العالم – خاص بالعالم

كتائب الشهيد القسام قالت انها استهدافت اربعة جرافات عسكرية ودبابة ميركافه شمال مدينة خانيونس وقتلت من فيها كما اعلنت استهداف دبابة صهيونية بقذيفة 'الياسين مئة وخمسة'وتدمير ناقلة جند صهيونية شرقي مخيم البريج.

بدورها اعلنت سرايا القدس اسقاط طائرة اسرائيلية بدون طيار من طراز 'Sky Racing في سماء مدينة غزة بالاسلحة المناسبة.



خاض مجاهدوها معارك ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم مشيرة الى اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها عشرة جنود بالأسلحة المناسبة في محور الكتيبة بخانيونس مؤكدة مقتل وجرح كل اعضائها.



واشارت سرايا القدس الى استهداف دبابة ميركافه صهيونية بعبوة ناسفة وتدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط القطاع.



من جانبه اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده خلال الساعات القليلة الماضية، وقال ان القتلى ضابط وجنديين وانهم سقطوا في معارك شمال القطاع وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت ان القتلى الثلاثة هم من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي وان أحدهم نائب قائد سرية.



وتشير هذه الارقام الى ارتفاع حصيلة خسائر جيش الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية البرية إلى مئة وسبعين قتيلا. ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن 468 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولا يشمل هذا العدد ستين شرطيا وعشرة عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) تم إعلان مقتلهم منذ بداية الحرب.



كما تشير الاحصائيات التي يعلنها الجيش الاسرائيلي بأن 2066 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن 330 من هؤلاء الجرحى إصاباتهم خطرة.



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