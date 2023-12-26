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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

المقاومة العراقية تتوعد الأمريكي بمواصلة مقاومة إحتلاله واعتداءاته

المقاومة العراقية تتوعد الأمريكي بمواصلة مقاومة إحتلاله واعتداءاته
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه توعد فصائل المقاومة العراقية بالاستمرار في جهودها لإخراج المحتل الأميركي من العراق بعد الغارات الأميركية على مواقع للحشد الشعبي في العراق، حيث ادانت بغداد الانتهاك ووصفته بالعمل العدائي.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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