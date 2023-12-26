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الإحتلال يعتقل أبرز قيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية مجددا

الإحتلال يعتقل أبرز قيادات الجبهة الشعبية الفلسطينية مجددا
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء" الأسيرة المحررة السابقة،خالدة جرار 60 عاما،من منزلها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

ولفت نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن جرار تعرضت للاعتقال سابقا أكثر من مرة بين اعتقالات إدارية وأحكام، وأفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في العام 2017.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول لجرار، وهي تعد أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

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