إحياء ذكرى استشهاد العميد 'رضي موسوي' في سفارة إيران بدمشق+ فيديو

العالم - سوريا

شارك المسؤولون العسكريون والجيش السوري، في إحياء ذكرى استشهاد العميد سيد راضي موسوي في السفارة الإيرانية في دمشق.

وسيقام هذا الحفل اليوم وغدا من الساعة 11:00 حتى 15:00 في السفارة.

بدورها،نددت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في بيان أصدره مساء اليوم، بجريمة اغتيال المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني الشهيد العميد السيد رضي الموسوي في سوريا، بعدوان جوي صهيوني على منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق، واصفا هذه الجريمة بأنها اعتداء صارخ ووقح وتجاوز للحدود.

ونعت حركة "حزب الله" الشهيد السيد رضي الموسوي في بيان لها..

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا ‏بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾‏

صدق الله العلي العظيم

لقد ارتكب العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم الاثنين 25-12-2023 جريمةً جديدة تُضاف إلى سجلّ جرائمه ‌‏واعتداءاته وهي جريمة اغتيال الأخ العزيز العميد السيد رضي الموسوي في سوريا والذي كان يعمل مستشارًا ‌‏عسكريًا هناك، وإنّنا ‏نعتبر هذا الاغتيال اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود.‏

لقد كان الشهيد السعيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الإخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات من عمره الشريف متفانيًا في خدمة المقاومة ومجاهديها وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني رحمهما ‏الله تعالى. ‏

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إنّنا نتقدم بالعزاء إلى سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وقيادة الحرس الثوري ‏الإسلامي ‏في إيران وعائلة الشهيد الكريمة وعموم الشعب الإيراني المضحّي والشريف، ونسأل الله تعالى أن ‏يُلحقه بالشهداء ‏الأبرار الذين سبقوه على طريق المقاومة والجهاد والعطاء.‏

الاثنين 25-12-2023 م ‌‎ ‎

‏11 جمادى الآخرة 1445 هـ