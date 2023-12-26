الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: 'إسرائيل' ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال العميد موسوي

اللواء باقري: 'إسرائيل' ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال العميد موسوي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن قادة إسرائيل المجرمين، تأثرا بالصدمة التي لم يتعافوا منها بعد جراء الأحداث الأخيرة، وارتكبوا خطأ ستراتيجيا عبر تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد السيدرضي موسوي؛ مقدما التعازي بهذه المناسبة.

العالم - إيران

وكتب اللواء باقري في رسالة العزاء التي أصدرها عقب جريمة اغتيال العميد موسوي: إن استشهاد القائد السيد موسوي إثر الهجوم الصهيوني الجبان، بمثابة انتهاك واضح لسيادة سوريا والاتفاقيات الدولية، وقد كشف عن الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان الزائل أكثر فأكثر.

وأضاف أن الكيان الصهيوني، ورغم جميع مزاعمه، لكنه لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال نحو ثلاثة أشهر مرت على عملية طوفان الأقصى؛ باستثناء جرائم الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي الذي طال الأحياء السكنية والمستشفيات في غزة.

وتابع أن: الاحتلال من أجل الخروج من هذا المستنقع الذي أحدثه بنفسه، وشغل الرأي العام العالمي عن جرائمه، سوف لن يتوانى عن اقتراف أي جريمة لتسويف الوقت والحؤول دون انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة وجرّ حلفائه إلى هذه المعركة.

وفي الختام، أعرب رئيس هيئة الأركان الإيرانية عن يقينه بأن دماء هؤلاء الشهداء، ستؤتي ثمارها باستئصال الغدة الخبيثة إسرائيل من جسد العالم الإسلامي، مشددا أن جرائم الصهاينة لن تمر من دون رد.

روابط ذات صلة

ذعر وقلق اسرائيلي من الرد الايراني بعد اغتيال العميد موسوي

إحياء ذكرى استشهاد العميد 'رضي موسوي' في سفارة إيران بدمشق+ فيديو

مسؤولون إيرانيون يتوعدون كيان الاحتلال بدفع الثمن باهظا

الدفاع الإيرانية: الصهاينة سيدفعون ثمن جريمة اغتيال السيد رضي موسوي + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف