شاهد..طهران تعقد الجلسة الثالثة للنظر في جرائم زمرة 'خلق' الإرهابية

العالم _ مراسلون

وتحقيقا للعدل والامن والاستقرار في المجتمع، عقدت الجلسة الثالثة لـ104 ارهابيين غيابيا، وبحضور عدد من أهالي الضحايا ووسائل الاعلام والصحفيين في قصر العدل بالعاصمة طهران.

وقال محامی زمرة خلق حمید رضا محمدی في مقابلته مع العالم: كما ذكر السيد القاضي فان هذه الجلسة هي تكملة للجلسة الاولى وتعتبر الثالثة حتى الان وانا انتظر دوري كمحامي زمرة خلق لتقديم مستنداتي للدفاع عنهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان الدفاع له حدود أيضا.

بدورها قالت أخت الشهيد رسول موسوي السيدة فریده: تمت دعوتنا من قبل المحكمة لحضور محاكمة زمرة المنافقين ونحن نأمل أن تنتهي هذه المحاكمة بالشكل المطلوب.

خلال المحاكمة تقدم مجموعة من أهالي الضحايا شكواهم ضد تلك الزمرة الارهابية، فتاريخهم مملوء بالجرائم البشعة والاغتيالات لشخصيات سياسية وعلمية ودينية وعلماء نوويين ومواطنين ايرانيين عزل.

وقالت ابنة الشهيد سيد محمد تقي حسيني طباطبايي نرجس حسيني طباطبايي للعالم: عندما فقدت والدي كنت طفلة في التاسعة من عمري ولأنني أعلم مدى مرارة هذا الفقدان اتيت لحضور هذه المحاكمة من اجل احقاق الحق وبصفتي ابنة شهيد اطالب المحكمة بمحاكمة المتهمين حضوريا.

دراسة ملف تضمن اكثر من 7000 صفحة لم ينتهي بعد، وأعين ذوي الشهداء تترقب جلسة النطق بالحكم لتحقيق العدالة.