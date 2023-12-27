حكومة الإحتلال: جاهزون لكل السنياريوهات الممكنة على الجبهة اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

وفي السياق قالت المقاومة الإسلامية في بيان، إن مجاهديها شنوا هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏الاحتلال المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مؤكدة أن العملية أصابت أهدافها.

كما استهدفت المقاومة تموضعاً قيادياً مستحدثاً لجيش الاحتلال في محيط الموقع البحري ، بالإضافة الى قصف موقع حدب البستان الإسرائيلي وخيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة، محققة إصابات مباشرة أدت الى وقوع جنود الاحتلال الاسرائيلي بين قتيل وجريح.

و ضمن سلسلة الاستهدافات المتواصلة ،أطلقت المقاومة صواريخ نحو ‏موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله ‏وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

إلى ذلك أعلنت القناة الرابعة عشرة العبرية إطلاق صاروخ موجّه نحو هدف عسكري إسرائيلي في منطقة ما يسمى ب 'هار دوف' في مزارع شبعا المحتلة،اضافة إلى رشقة صاروخية تجاه موقع للجيش في عرب العرامشة بالجليل الغربي،ما أدى إلى إغلاق طرق إضافية في الجليل الغربي خشية إطلاق المزيد من الصواريخ بحسب إعلام كيان الاحتلال.



وحذرتْ وسائلُ إعلامٍ إسرائيلية من اشتعالِ حربٍ شاملة في الشمال،فيما قالت حكومة الاحتلال إنها جاهزة لكل السنياريوهات الممكنة مع المقاومة الاسلامية في لبنان.



في المقابل حلّق ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ على علو متوسط، فوق العاصمة ​بيروت​ وعدد من المناطق اللّبنانيّة.



وأفادت وسائل الإعلام عن وجود قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا.

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