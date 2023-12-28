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البرلمان العربي يعقد مؤتمرا لنصرة فلسطين وغزة بمقر جامعة الدول العربية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني عقد البرلمان العربي مؤتمرا موسعا حمل عنوان" نصرة فلسطين وغزة" بمقر جامعة الدول العربية.

العالم خاص بالعالم

مؤتمر ناقش مستجدات الحرب الصهيونية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه الـ 83 على التوالي.

وقالت الدكتورة منى الخليلي عضو البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني بان:" الجلسة مخصصة اليوم من اجل طرح قضية الشعب الفلسطيني وما تحيطه من تصعيد ولتسليط الضوء على كافة الجرائم المرتكبة بقصف وقتل للنساء والاطفال وللبنية التحتية وللمستشفيات وللمدارس".

المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية كانت في مرمي اتهامات المشاركين في المؤتمر ولم تسلم من انتقاداتهم الشديدة خاصة بعدما أثبتت تلك المنظمات انحيازها التام للكيان الصهيونى ووقوفها موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة.

وقال الدكتور مجاهد حسن عضو بالبرلمان العربي ان:" كذبة المجتمع الدولي وكذبة حقوق الانسان، اليوم الاطفال في غزة يقتلون ويشردون وتنتهك حرماتهم وتدمر البيوت والمنازل والمستشفيات والمدارس، اذا لم تكن هذه حقوق الانسان فما هي حقوق الانسان الحقيقية التي كان يتغنى فيها العالم كعالم حر؟!".

وفي ختام المؤتمر دعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الكيان الغاصب التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني القسري وطرده من أرضه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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