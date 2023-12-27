فيديو خاص: ماذا ينتظر نتانياهو في خانيونس؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: فشل جيش الاحتلال لا يتحدث عنه المسؤولون الاسرائيليون الحاليون على المستويين الامني والعسكري، بل يؤكده رؤساء حكومات سابقون خسروا في حروب سابقة مثل ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للحكومة ابان هزيمة الكيان امام المقاومة الاسلامية في لبنان في عام 2006.

واضاف البشتاوي: اولمرت يتحدث الان عن هزيمة قادمة، وفشل كبير للجيش الاسرائيلي، مشيرا الى ان علامات الفشل لا ترتبط فقط بسحب لواء غولاني من القطاع بل ان هناك فشلا ذريعا وكبيرا على مستوى كل الوحدات.

واوضح ان وضع لواء جفعاتي ليس افضل حالا من لواء غولاني و وحدة دودوفان وغيرهما من وحدات القوات الخاصة في الجيش الصهيوني، التي تكبدت خسائر فادحة وكبرى في المعركة.

واكد البشتاوي انه لا يوجد اي انجاز لهذا الجيش ولم يستطع ان يحقق اي صورة نصر على ارض قطاع غزة من الشمال الى الجنوب والان المعركة الكبرى في خانيونس التي تعد الجيش بمفاجئات كبرى على مستوى الانفاق والكمائن والعبوات والمواجهات بالاسلحة المضادة للدروع.

وشدد الباحث والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي على ان هناك حديثا من قبل اهالي الاسرى والمعارضة وحتى من داخل اليمين من ان نتانياهو لم يستطع ان يحقق اي انجاز حتى الان، بل انه يخوض معركته الشخصية لبقاءه في السلطة، في حين ان اي استمرار في المعركة والزج بأي قوات اضافية في المعركة يعني المزيد من الخسائر في صفوف القوات الاسرائيلية.

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