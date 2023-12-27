الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية إيران وجمهوریة أذربيجان يناقشان العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية إيران وجمهوریة أذربيجان يناقشان العلاقات الثنائية
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تبادل وزيرا خارجية إيران وجمهورية أذربيجان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية و مسار التطورات في جنوب القوقاز.

العالم- ایران

ورحب "حسين أميرعبد اللهيان" في هذه المحادثة الهاتفية، بالتقدم الذي أحرزته محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وأشار إلى زیارته المرتقبة إلى أرمينيا وجدد تاكيده على استمرار جهود ايران البناءة لتحقيق السلام الدائم بين باكو ويريفان.

من جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان "جيحون بيراموف" خلال الاتصال عن تقديره للمواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واشاد بالمفاوضات الايجابية بين أذربيجان وأرمينيا.

واعرب عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين البلدين في المستقبل القريب.

كما رحب الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية بافتتاح المرحلة الاولى لجسر أستاراتشاي الحدودي في الأيام الأخيرة من العام الميلادي الجاري لما له الاهمية في تطوير العلاقات التجارية بين ايران واذربيجان.

روابط ذات صلة

عبداللهيان : ايران تدعم توسيع نطاق السيادة السورية على كافة اراضيها

عبداللهيان: القضية الفلسطينية طالما كانت محط اهتمام إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف