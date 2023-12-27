الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإدامة معركة طوفان الأقصى

حماس تدعو لتصعيد المقاومة وإدامة معركة طوفان الأقصى
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس أن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه.

العالم_فلسطين

ودعت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرض ومقدسات فلسطين وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

واستشهد 6 شبان في قصف من مسيّرة إسرائيلية -فجر الأربعاء- على مخيم نور شمس، في طولكرم، تخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ومدينة طولكرم.

يذكر انه أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)، وأصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

روابط ذات صلة

6 شهداء في قصف لمسيرة اسرائيلية علی مخيم نور شمس

المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية.. و6 شهداء في طولكرم

طوفان الأقصى…… حصاد اليوم الـ 80 من الحرب على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف