فيديو خاص: جنرال كبير مقرب من نتانياهو ينتقده، من هو؟؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله: بات الاعلام الاسرائيلي اكثر انتقادا للحرب ولنتانياهو شخصيا لأنهم يعتقدون بانه ما زال مصرا على الاستمرار في الحرب رغم ان الكل من حوله والمؤسسة الامنية والاعلام الاسرائيلي والكل بات مقتنعا ان هذه المعركة هي وحل وانهم يدخلون وحلا لن يخرجوا منه بسهولة.

واضاف مراسلنا ان من اهم الشخصيات المهمة التي كتب مقالا انتقاديا اليوم هو الجنرال اسحاق بريل المقرب من نتانياهو والذي جلس معه مطولا اثناء الحرب، وكتب اليوم مقالا مطولا تحدث فيه عن خطأ الحرب البرية، وانه حذر نتانياهو منذ البداية من هذه الحرب التي تسير بهذا الشكل بلا نتائج وانها ستؤدي الى الوقوع في ازمة اكبر.

واشار الى ان هناك محلليين عسكريين اسرائيليين قالوا ان المعركة ليست كما يقول نتانياهو يمكن ان تنتهي خلال شهر او شهرين، وانما تحتاج الى اشهر طويلة من القتال حتى الوصول الى نتائج متمثلة بإعادة الاسرى والقضاء على حماس او تقويض قدراتها العسكرية.

واكد مراسل قناة العالم ان 70%من الاعلام الاسرائيلي انقلب بشكل غريب جدا ضد استمرار الحرب، بعد ان كان مندفعا بشدة في البداية نحو المعركة، واليوم يدعو الى عكس ذلك، وما ينشر في الصحافة من اعداد القتلى العسكريين رقم ليس عاديا للاسرائيليين.

واوضح ان العدد المعلن من قبل الاحتلال للعسكريين القتلى يستثني قتلى قوات الشرطة والاجهزة الامنية الاسرائيلية.

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