فيديو خاص: كلام مهم لقيادي في حزب الله عن رضي موسوي

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين لقناة العالم الاخبارية: سيد رضي الموسوي له خدمات كبيرة وجليلة جدا، ربما الايام ستكشف حجم خدماته وتأثيره على مستوى كل جبهات المقاومة في المنطقة، وافنى عمره وحياته، حيث قضى اكثر من نصف عمره في هذه المنطقة، وعاش في خدمة المقاومة.

واضاف السيد صفي الدين: نحن في حزب الله نشهد له بعطاءاته الجليلة، هو رجل لم يعرف التعب ولم يهدأ وقام بجهود كبيرة وهذا يجب ان يكون محفوظا له، وسيكون محفوظا عند الله تعالى.

واكد ان الاسرائيلي يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الاميركي، هم يتخيلون انه باستهداف اشخاص سوف يعرقلون او يوقفون او يؤخرون، ولا يعرفون ان عمل المقاومة في جبهاتها المختلفة والمتعددة اصبح قناعة راسخة ومتجذرة.

وتابع رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين: (المقاومة اصبحت) نهجا كاملا لا يؤثرون عليه لا بالاغتيال ولا بالقتل ولا بالجرائم التي تحصل في غزة ولا بالتهويل والتهديد والاجتماعات والتحالفات) العالمية والدولية من قبل اميركا والغرب وغيرهم.

وشدد السيد صفي الدين: الحقيقة التي يجب ان يعرفها الاسرائيلي والاميركي وكل عدو للمقاومة في المنطقة ان نهج المقاومة اصبح عصيا على الاستهداف، واصبح متينا وقويا ومتجذرا.

واضاف: هذه الدماء للحاج قاسم سليماني والسيد رضي وابو مهدي المهندس والقادة الشهداء وكل الشهداء المظلومين والمعتدى عليهم كلها تزيد المقاومة وهذا المحور قوة وعزما واصرارا.

واوضح هذا القيادي في حزب الله لبنان: حينما ننظر الى غزة اليوم ونرى هذه المجازر، نحن على ثقة كاملة ويقين تام ان الجيل الشاب الذي يشهد هذه المآسي هم حتما المقاومة الصلبة في القادم من الايام والاشهر والسنوات القادمة.

واعتبر ان المنطقة ومناخاتها تغيرت اليوم، ثقافيا وسياسيا وعلى مستوى الوعي، وهذا التغير الذي اوجده هذا المحور واوجدته هذه التجربة، هو واقع ويؤثر في كل شيء.

واشار الى ان الاحتلال يمكنه باستهداف السيد رضي الموسوي ان يقول انه حذف شخصا مهما بالاغتيال بهذه الطريقة البشعة والشنيعة التي فيها تجاوز لكل شيء، لكنه ليس بامكانه ان يقول انه اوقف المدد القوي لمشروع المقاومة.

واكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين لقناة العالم الاخبارية: انه بهذا المعنى نحن مطمئنون للمستقبل ولان شهداءنا وقادتنا هم كالحاج قاسم سليماني، وان القادة عندنا يبذلون كل ما عندهم بصدق واخلاص وتفان وهم مستعدون لان يكونوا في مواقع الخطر ولا يتراجعون، ومقاومة من هذا النوع وجبهات مقاومة من هذا النوع لا تهزم ولا تكسر على الاطلاق.

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