باختصار.. الكيان وتغيير الواقع الميداني إعلاميا

العالم- باختصار

صحيفة هاآرتس عن بريك: الجيش والإعلام بـ"إسرائيل" يقدمان صورة غير واقعية عن إنجازات لا وجود لها بغزة.

هناك شكوك جدية بفلسطين المحتلة نفسها بشأن بيانات الإعلام الحربي الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة.

صحيفة غلوس العبرية.. وزارة الخارجية تعقد جلسات توجيهية لعشرات المراسلين الأجانب للإلتزام بالرواية الإسرائيلية.

موقع سيمروش العبري.. الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لتغطية حملات إعلامية بأوروبا لتبرير الحرب في غزة.

صحيفة بوليتيكو الأميركية: "إسرائيل" تنشر مقالت مدفوعة بأسماء مختلفة بالصحف الغربية لصالح الحرب.

الذي يحدث بعد طوفان الأقصى.. كيان الاحتلال بدأ حربا في مسارين ميداني وإعلامي

جيش الكيان وضع كل ثقله لشن الحرب فيما عبد الإعلام الطريق بروايات مزللة عن طوفان الأقصى.

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