المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفين لکیان الاحتلال

العالم _ العراق

وذكر بيان لـ”المقاومة الإسلامية” في العراق وزّع فجر اليوم الخميس أنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الأربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة”.

كما ذكرت في بيان منفصل أنها استهدفت “هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة”، مجددة موقفها في الاستمرار بـ”دكّ معاقل العدو”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الخميس- تحطم طائرة مسيّرة قرب قرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيّرة هجومية يرجح أنها مزودة بمتفجرات أطلقت من سوريا، أُسقطت مساء أمس الأربعاء جنوب مستوطنة إلياد، وهو ما أدى لأضرار مادية بدون التسبب بضحايا.

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت الجمعة الماضية استهداف منصة حقل كاريش للغاز التابع للكيان الصهيوني، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، كما قالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) أقصى جنوب الاراضي املحتلة على البحر الأحمر، “بالأسلحة المناسبة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.