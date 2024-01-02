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"شهيد القدس" في ذكراه الرابعة .. سليماني والعطاء المتواصل

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

عشية الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه في عملية اغتيال خسيسة قرب مطار بغداد، نستعرض في الفيديو المرفق جانبا ضئيلا من منعطفات حياته الجهادية .

العالم - فيديوغرافيك

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