رئيسي: صحة موقف ايران تجاه القضیة الفلسطينية بات واضحا للعالم

العالم - ايران

وأشار السيد رئيسي في كلمة بالإجتماع الـ 13 لرابطة مدرسي حوزة قم العلمية اليوم الخميس، أن العدو وفي سبيل جس نبض الشعب ازاء مدى تمسكه في القيم ونظام الجمهورية الاسلامية عمد الى إيجاد إخلال في محطات الوقود وفشل مجددا، وخلص الى هذه النتيجة أن هذا الشعب مع نظامه، وأنه فشل في بث اليأس بالشارع بل حتى في عزل ايران لم يكن ناجحا.

وأضاف اليوم العالم أدرك موقف ايران من القضية الفلسطينية، وسلامة موقف الجمهورية الاسلامية بات واضحا للعالم أجمع، وأن الكيان الصهيوني القاتل للاطفال كشف عن وجهه المنافق لاي مدى ينتهك حقوق الانسان ويدعي الدفاع عنها بالظاهر.

إقتصاديا أكد رئيسي أن رغم محاولات عزل ايران، قد إرتبطنا بكافة البني التحتية الاسيوية والاقليمية، وأن التبادل التجاري قد سجل مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما وأكدنا أن بدعم الشعب من الممكن إنجاز الاعمال الكبيرة.

وأشار الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة وتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات بالموازنة العامة دون عجز في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار2023.

وأعتبر أن خفض السيولة عامل آخر في كبح التضخم، وأن الحكومة توقعت العجوزات في المجال النقدي وصناديق المتقاعدين وقد أثبتنا أن عبر التخطيط وجهاد التبيين والمشاركة الجماهيرية بالامكان معالجة المشاكل مرجحا أن يتجه التضخم نحو الانخفاض.