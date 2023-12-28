تشييع الشهيد رضي موسوي في العاصمة طهران

العالم – خاص بالعالم

مراسم التشييع اقيمت في ساحة الإمام الحسين شرقي العاصمة بمشاركة جماهيرية واسعة، ثم ووري الثرى لاحقا شمال العاصمة.

وقالت أحد المشاركات في التشييع:"نحن ندين لهؤلاء الشهداء بالكثير، وأنا متأكدة أنه لولاهم لما كان أطفالي بأمان الان، وقد قاموا باغتيالهم بسبب خوفهم منهم لانهم يعلمون مدى عظمة تلك الشخصيات وحنكتهم.

وأمام حشد المشيعين، توعد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بالثأر لدم الشهيد موسوي، مشددا على أن الحرس مؤسسة قوية تتبنى ما تفعله، ولا تهاب أي عدو.

المشيعون المشاركون في هذا الحدث، رفعوا أعلام المقاومة، مرددين شعارات منددة بالكيان الاسرائيلي.



وقالت أحد المشاركات :"من الواضح للعيان أن "اسرائيل" تشعر بالضعف وعدم القدرة على فعل شيء، وذلك جليا في اعتداءاته الوحشية على الشعب الفلسطيني واغتيالاتهم المتكررة، وآخرها اغتيال العميد رضي موسوي.

وقال مشارك:"نحن نطالب الحكومة الايرانية بالرد الحازم، وألا تدع تلك الجريمة تمر بسلام لتأخذ بثأر الشهيد رضي موسوي، لأنه خسارة كبيرة لنا.

يذكر أن المستشار العسكري العميد موسوي كان مسؤلا عن تقديم الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا، حيث شارك في كل مراحل الدعم خلال الحرب على سوريا، وعرف بمساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته.

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