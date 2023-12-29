مهرجان جلال آل احمد يختتم فعالياته بالعاصمة طهران

العالم – خاص بالعالم

ركيزة حضاريّة مهمة، عليه تتوقّف سعادة الفرد، ورقي المجتمعات، بالخط العريض هو عنوان لإبداع المُبدعين، وتنافسهم في شتى العلوم والمعارف، تزامنا مع ذكرى مرور قرن على ولادة الأديب والكاتب الايراني جلال آل أحمد اختتم مهرجان آل أحمد بنسخته الـ16فعالياته بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، وكوكبة من المشاركين ومحبي الادب بالعاصمة طهران.

وقال محمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:" في هذه الأيام يجب علينا الاستمرار في نقل ثقافة ايران العريقة الى اجالنا وشبابنا، لأننا في حال معركة ىاءمة فيما يخض المقاومة والثقافة الايرانية وهناك منيريد اطفاء نورها بالكدب والخداع،لنستمر بالدفاع عن نشاطنا ورونقنا الثقافي".

وخلال الفعاليات القى السيد وزير الارشاد كلمة رحب فيها بالضيوف، كما تم التطرق الى الحديث عن الاديب جلال آل احمد وعن اهمية الادب، وفي النهاية تم تقديم الجوائز للفائزين وتهنئتهم.

وقال كوروش علياني اديب وكاتب:"شاركت بالمهرجان في قسم فلسطين المثالية بكتاب تحت عنوان استمرار التعدي والارهاب الاسرائيلي واشكر ادارة المهرجان على هذه الجائزة".

وقال محمد حكم آبادي كاتب وروائي:"لقد قمت بتأليف رواية بقصة واقعيةالى حد ما عن شخصية استطاعت ان تسير عكس للتيار وتحقق النجاح بعد الكثير من الصعوبات، واشكر حكام زادارة المهرجان على هذه الجائزة".

يعرف عن جلال الشجاعة والجرأة في طرح مواضيعه، وقد كان ينتخب مواضيعة بطريقة يصنع هو الحدث، جدير بالذكر انه ولد في طهران عام1932 ودرس في النجف الاشرف وتوفي في ايران عام1968.

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