شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مناطق بالضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شابين في رام الله التي اقتحمتها قوات الاحتلال، وأفادت باستشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عشرة أيام في مدينة نابلس.

هذا و أكد مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ، أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابات عدة، بينها حالات صعبة وخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله.

وفي منطقة حلحول، اصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت ايضا مدن أريحا والبيرة والخليل وطولكرم ونابلس.

وشهدت جنين اقتحام آليات عسكرية اسرائيلية، ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجنود الاحتلال وسط سماع دوي انفجارات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار، واقتحمت أيضا عددا من محلات الصرافة في المدينة واستولت على بعض محتوياتها واعتقلت أصحابها.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

واطلقت قوات الاحتلال النار على احد محولات الكهرباء الرئيسة في المدينة وعطلته، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة.

في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة و عشرين فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من أربعة الاف و ثمانمئة و عشرين معتقلا، وفقا لنادي الأسير.

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