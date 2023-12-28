طوفان الأقصى…  حصاد اليوم الـ 83 من الحرب على غزة 

العالم-فلسطين

وقال القدرة, في اليوم الـ83 من العدوان على غزة إنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهيد و 360 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي حصاد اليوم الـ 83 من العدوان على غزة

جرائم و مجازر متتالية :

المتحدث باس وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين.

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء، و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهداء بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وزارة الصحة بغزة: استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي صباح اليوم على منازل المواطنين في بيت لاهيا والمغازي وخان يونس.

وزارة الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ الصباح أسفر عن استشهاد 17 شهيدا بينهم 5 أطفال.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 16 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوبي قطاع غزة.

5 شهداء وعددا من المصابيناثر قصف إسرائيلي استهدف المواطنين العائدين إلى بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف.

وزارة الصحة بغزة: أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

وزارة الصحة بغزة:الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة.

وزارة الصحة بغزة: نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا: إن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية لوسط غزة يتسبب في تهجير قسري متواصل.

أونروا: أكثر من 150 ألف شخص من الأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن في غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف مربع سكني بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف المنازل المأهولة في القطاع ويرتكب مجازر يومية

.الدفاع المدني الفلسطيني: إمكاناتنا تضررت بسبب الحرب ويجب دعم الدفاع المدني لنقوم بواجبنا ولم تصلنا أي مساعدة.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: نحذر من انتشار الأمراض المعدية بسرعة بالملاجئ في قطاع غزة ونؤكد أن المستشفيات بالكاد تعمل بالقطاع.

مارتن غريفيث: مئات الأشخاص الذين يعانون من إصابات الحرب غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية.

حصاد المقاومة وخسائر العدو:

جيش الاحتلال يقر بإصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية ويعترف بإصابة 921 عسكريا منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه في غزة 173 قتيلا منذ بدء عملياته البرية والصحافة العبرية تشكك بالأرقام وتقول أنها أعلى من ذلك.

الناطق باسم جيش الاحتلال: منذ بداية المعركة البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصيب 206 جندي بجروح خطرة و340 بجروح متوسطة و357 إصاباتهم طفيفة.

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال: أحد قتلى الجيش اليوم رقيب أول من اللواء السابع وسقط في معارك جنوب القطاع وآخر قائد سرية في الكتيبة 52 برتبة نقيب سقط وسط القطاع اضافة الى أن أحد القتلى أيضا نائب قائد الكتيبة 198 في الفرقة 460 مدرعات برتبة رائد سقط وسط القطاع.

كتائب القسام تعلن اسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز سكاي لارك 2 كانت في مهمة استخباراتية للعدو في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تبث مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

سرايا القدس تعلن استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في محور التفاح شرقي مدينة غزة

سرايا القدس: مجاهدونا دكّوا بوابل من قذائف الهاون مركز عمليات لقوات العدو في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار دوّت في جنوب عسقلان بغلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسط اشتداد الاشتباكات في المنطقة.



سرايا القدس تعلن قصف حشود وآليات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في محاور التقدم شمال شرق خان يونس.

كتائب القسام : مجاهدونا دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأكدوا اشتعال النيران فيها.

سرايا القدس: قصفنا تجمعا كبيرا لجنود العدو الإسرائيلي ومقرا للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون بصواريخ مركزة وقذائف هاون.

كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كتائب القسام، تعلن تمكنها من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتؤكد مقتل وإصابة أفراد القوة.

كتائب القسام تعلن دك القوات الإسرائيلية المتحشدة في منطقة تلة الريس، شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كتائب القسام تعلن أنها استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح و الدرج بمدينة غزة.

كتائب القسام تعلن أنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية في الكيان الصهيوني يحذر من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض العقلية والانتحار في صفوف الإسرائيليين.

حصاد جبهات المقاومة:

حزب الله يعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بأسلحة مناسبة وتحقيق إصابة مباشرة فيها.

حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

حزب الله يعلن استهداف مرابض مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

حزب الله يعلن أن مقاتليه استهدفوا ثكنة راميم العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

حزب الله يؤكد استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة.

وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار دوت في غورين بالجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

حزب الله يعلن أن مقاتليه استهدفوا موقع السماقة العسكري الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة

وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة و مسكاف عام و مرغليوت وكفار جلعادي في الجليل الأعلى.

وسائل إعلام عبرية: 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع في الجليل الأعلى، كما أطلقت 10 صواريخ أخرى باتجاه كريات شمونة.

مصادر إعلامية 12 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في تلال كفر شوبا المحتلة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تزعم أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية حاولت العبور إلى إسرائيل.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تزعم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة أطلقا من جنوب لبنان وسط دوي انفجارات.

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز في دير الزور بسوريا برشقة صاروخية .

المقاومة العراقية تعلن أنها قصفت فجر اليوم هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد أنها هاجمت "هدفا حيويا" جنوب مستوطنة إلياد في الداخل الفلسطيني المحتل.