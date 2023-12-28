كتائب القسام تعلن استهدافها عددا من الآليات العسكرية الصهيونية في غزة

العالم-فلسطين

وذكرت الكتائب في بياناتها، أنها استهدفت جرافة صهيونية وآلية عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ودبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق المخيم، ودبابة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق المخيم.

كما استهدفت ناقلة جند و5 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، و7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منطقتي التفاح والدرج، ودبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ84 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف صهيوني مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، "استشهاد 21,320 فلسطينيا وإصابة 55,603 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".