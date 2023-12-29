شاهد.. مسيرات حاشدة في صعدة تضامنا مع فلسطين

العالم - اليمن

وفي كل جمعة اعتاد أبناء محافظة صعدة الخروج في أربع مسيرات حاشدة في مركز المحافظة بمدينة صعدة وفي ثلاث ساحات أخرى في شعارة برازح، والجَرَشة بغمر، والمرازم، نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ السابع من أكتوبر الفائت.

وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، مرددين هتافات منها (بالروح بالدم نفديك يا أقصى)، (يا شعب اليمن الأحرار.. ثورة ثورة باستمرار)، (يا فلسطين يا فلسطين.. لن نهداء أو نستكين)، (غزة يا أرض الشجعان.. لسنا ممن يرضى الهوان)، (فوضناك أبا جبريل.. اقصف دمر تل أبيب)، (فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك).

وأكد بيان المسيرة أن الشعب اليمني يتحرك متوكلا على الله يمضي في موقفه مع فلسطين حتى النصر، مقدما كل التضحيات ومستعدا للمواجهة المباشرة مع اللوبي الصهيوني المتمثل في قوى الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي والغربي وأنظمة العمالة والتطبيع والخيانة.

وبارك البيان العمليات البطولية للقوات المسلحة اليمنية نصرة لغزة والتي بددت المستحيل ، مشيدا بعمليات المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى امتداد محور الجهاد والمقاومة.

وثمن المواقف الرافضة حماية السفن الإسرائيلية وعسكرة البحر الأحمر، معتبرا فتح جسر بري لإغاثة العدو الإسرائيلي لعنة ستلاحق الأنظمة المتورطة.

وأدان صمت وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني، مستهجنا التصريحات الأمريكية المتبجحة بإتاحة الوقت لمزيد من سفك الدماء في غزة.

بيان مسيرة صعدة أكد كذلك الاستمرار في الحشد والتعبئة لكتائب طوفان الأقصى الشعبية لخوض أي معركة قادمة مع العدو الصهيوني والأمريكي أو من يحميهم ويدافع عنهم.

وشدد على أهمية الاستمرار في الخروج الجماهيري بالمسيرات والمظاهرات والأنشطة المتعددة نصرة لفلسطين، ومباركة لعملية طوفان الأقصى، وتنديدا بالجرائم البشعة المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى الاستمرار في الضغط وإظهار السخط الجماهيري حتى وقف المجازر الصهيونية في غزة.

كما دعا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها.

هذا، وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية جددت التأكيد على تفويض قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لاتخاذ الخطوات الرادعة ضد كيان العدو الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت أن القضية الفلسطينية ستبقى هي البوصلة للشعب اليمني، وفي سبيلها يستعد اليمن للتضحية والمشاركة في معركة تحرير الأقصى وحماية غزة.

وبالتزامن مع مسيرة صعدة تخرج عدة مسيرات في عدد من الحافظات الحرة، كما ستخرج عصر اليوم مسيرات مليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة نصرة لفلسطين تحت شعار (معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا).