المقاومة تطالب بوقف العدوان على غزة قبل أي صفقة

العالم – خاص بالعالم

وسط الحديث عن المقترح المصري الساعي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي طرحته القاهرة الاسبوع الماضي بانتظار الردود عليه، موقف الفصائل الفلسطينية هو نفسه لم يتغير... وقف نهائي لاطلاق النار ولكل اعمال العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة قبل بحث موضوع تبادل الاسرى.

شروط جاءت في مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية في بيروت الخميس وجدد القادة الفلسطينيون في تصريحاتهم التأكيد عليها.

وفي وقت اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى زيارة وفد من تل ابيب القاهرة الخميس لبحث المبادرة المصرية وكذلك تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لذوي الاسرى المحتجزين بغزة على تواصل المفاوضات لاطلاق سراح ذويهم، الا ان كلمة الفصل تعود للمقاومة على الارض في غزة التي اكدت ان اولويتها هي وقف العدوان وانهاء حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني.

ياتي هذا فيما اعلنت مصر انها طرحت بالفعل اطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان انه ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة الأطراف كافة.

ويشمل المقترح المصري ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معا. اذ تتضمن المرحلة الأولى صفقة إنسانية تمتد من سبعة الى عشرة ايام تفرج خلالها المقاومة على جميع الاسرى الاسرائيليين غير العسكريين مقابل الإفراج عن أسرى الفلسطينيين.

المرحلة الاولى تشمل ايضا وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الى خارج المجمعات السكنية وادخال المساعدات خاصة الى مدينة غزة وشمال القطاع.

اما المرحلة الثانية فتتضمن الإفراج عن كل مجندات جيش الاحتلال المحتجزات في غزة مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين على ان تمتد هذه المرحلة سبعة ايام.

فيما تنص المرحلة الثالثة على التفاوض لمدة شهر حول إفراج حماس عن جميع العسكريين الاسرائيليين مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين على أن تتم خلال هذه المرحلة انسحاب قوات الاحتلال الى خارج حدود القطاع.