الأونروا تدين التهجير القسري وأوامر الإخلاء التي يوجهها الاحتلال للفلسطينيين

العالم – خاص بالعالم

حصيلة حرب الابادة الجديدة اعلنت عنها وزراة الصحة الفلسطينية بعد عدوان اسرائيلي جديد على قطاع غزة ادى الى استشهاد نحو 190 فلسطينييا واصابة اكثر من300 اخرين خلال24 ساعة فقط.

واستشهد نحو ستة وثلاثين فلسطينيا في غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية، فجر الجمعة، على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

وقتلت الطائرات الاسرائيلية20 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء غارات عنيفة على منازل لآل الهور وصيدم وجبر في مخيم النصيرات في القطاع.

واستقبلت مستشفيات مدينة غزة عددا كبيرا من الاصابات جلهم من الاطفال والنساء بعد قصف شوارع عدة في المخيم.

اضف الى حصيلة الشهداء والجرحى؛ وجود اكثر من سبعة الاف مفقود تحت انقاض المنازل المدمرة أو في الشوارع والأحياء المختلفة في قطاع غزة خاصة المناطق التي تتوغل فيها قوات الاحتلال، حيث لا تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.

بينما يوجد اكثر من ثمانمئة الف فلسطيني في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم في أحياء سكنية بمناطق النصيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة إلى مدينة دير البلح، بعدما أنذرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها.

وادانت الأونروا التهجير القسري وأوامر الإخلاء التي يوجهها الاحتلال للفلسطينيين.

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