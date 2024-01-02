جهود الشهيد القائد سليماني ضربت مشاريع التقسيم والتفتيت في المنطقة

العالم – خاص بالعالم

لا يمكن فصل ما يجري اليوم من مقاومة ،اصبحت راسخة لدى شعوب المنطقة،لا يمكن فصلها عن تلك السنوات من العمل الصامت للشهيد الفريق قاسم سليماني، الذي عمل لسنوات من اجل الوصول بشعوب المنطقة للوقوف سدا منيعا امام الاعتداءات والممارسات العدوانية الاسرائيلية والاميركية في فلسطين ولبنان سورية والعراق، ومحاولاتهم الفاشلة لاغراق المنطقة بالصراعات الطائفية.

تلك المسيرة المباركة التي انتجت نصرا كاسحا في العراق وسورية واليوم في فلسطين المحتلة.

في الامس القريب كانت الحرب للقضاء على الارهاب الداعشي في العراق وسورية بركة الشهيد سليماني وحضوره القوي الى جانب فصائل المقاومة.

جهود جبارة انتجت واقعا جديدا في المنطقة عماده مقارعة المشاريع التخريبية التقسيمية لدول المنطقة من بوابة الارهاب.



واليوم تقف غزة شامخة قوية صامدة بوجه اعتى حملة عدوانية اسرائيلية في تاريخ المنطقة من تلك الجهود المباركة للشهيد سليماني انبثق فجر جديد في صنوف المقاومة، فكريا ولوجستيا وعملياتيا.

لقد جسدت اعمال المقاومة الفلسطينية البطولية النوعية خلال عملية طوفان الاقصى،ما سعى الى اعداده الشهيد سليماني على مدى اعوام طويلة،بعد ان كانت الشعب الفلسطيني يقاوم باللحم الحي الاعتداءات الاسرائيلية عليه وكانت محطات الانتفاضة الاولى والثانية.

الى أن قوي عود المقاومة، وكانت عملية طوفان الاقصى التي ادخلت كيان الاحتلال الاسرائيلي في دوامة من الخوف واللاثقة في حكومته وكيانه وجعلته كالمجنون، وهو الذي لم ير في تاريخه المصطنع ضربة كبرى كالتي تعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية.



لقد ادت جهود الشهيد الفريق قاسم سليماني الى جعل الجيش الذي قيل يوما انه جيش لا يقهر ،الى مجموعة من النمور الورقية، وكذلك الياته ومعداته الحديثة التي اصبحت خردة من الحديد المحطم.

لقد ادخلت جهود الشهيد سليماني الوعي الاسرائيلي في غيبوبة عميقة لن يستفيق منها سريعا،ومن هنا ،ومن الكم الهائل للانجازات التي راكمها محور المقاومة بموازاة جهود الشهيد القائد سليماني،كانت عملية الاغتيال الغادرة للشهيد على اسوار مطار بغداد، بعد ما هال الاميركيين ما حققوه من خيبات في العراق وسورية بفعل المقاومة التي قادها الشهيد سليماني التي دحرت الارهاب الداعشي صنيعة اميركا.

ولتدخل المنطقة في تحولات جديدة وثابتة لعل ابرز وجوهها اليوم صمود غزة ومقاومتها امام الة العدوان الاسرائيلية..تلك المقاومة التي نرى تكتيكاتها التي خطها الشهيد سليماني ورفاقه في لبنان، حيث اليد الطولى اصبحت للمقاومة، التي تتحكم بمسار الاوضاع الميدانية على وقع الخسائر المؤلمة التي يتكبدها جيش الاحتلال في جبهات القتال والمواجهة في المنطقة..



سنوات من النضال والجهود التي بذلها الشهيد سليماني من أجل الدفاع عن قضية القدس جعلت قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي يتحدث عن دور هذا الشهيد في تجهيز المقاومة الفلسطينية، وكيف بذل الشهيد سليماني جهوداً كبيرة لإحياء جبهة المقاومة وقام بهذا العمل بالإخلاص والحكمة والأخلاق.

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