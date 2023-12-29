استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

العالم- فلسطين

وحسب"المركز الفلسطيني للإعلام" إنّ “الشاب محمود عثمان ورني، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة”.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، أصيب خلالها عدد من المواطنين.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة 6 صهاينة بجروح.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 123 عملاً مقاوماً، بينها 36 عملية إطلاق نار، وعملية طعن، ومحاولة دهس، و16 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال.