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حاخام أرثوذكسي: اليهود يعيشون بسلام في البلدان المسلمة

حاخام أرثوذكسي: اليهود يعيشون بسلام في البلدان المسلمة
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الحاخام الأرثوذكسي المعروف في بريطانيا، الحنان بيك، أن اليهود يعيشون بسلام في البلاد المسلمة، فيما أكد أن اليهود الأرثوذكس رافضون "للصهيونية".

العالم - فلسطين

وقال بيك، "سافروا حول العالم وفي النهاية سترون أن أخطر مكان لليهودي اليوم، هو إسرائيل"، بسبب سياسات كيان الاحتلال مشيرا إلى أنه يعيش بسلام منذ 36 عاما في بريطانيا.

وتابع: "يعيشون بسلام وأمان في كافة أنحاء العالم، حتى في البلدان المسلمة، إنهم يعيشون بسلام خارج إسرائيل"، وفق ما جاء في مقابلته مع "الأناضول".

ويعتبر الحاخام أحد أعضاء حركة "ناطوري كارتا" (حرّاس المدينة) اليهودية المناهضة للصهيونية، ويؤكد أن الأخيرة "تتعارض تماما مع العقيدة اليهودية، وأن اليهود الأرثوذكس كانوا دائما ضد الصهيونية وتأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي وينتظرون زواله.

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