السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد إفتراشها العراء.. تحذير أممي للعوائل النازحة في غزة

بعد إفتراشها العراء.. تحذير أممي للعوائل النازحة في غزة
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تحذير أممي حول غزة على لسان منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في القطاع، وذلك بعد نزوح أهالي غزة بأعداد كبيرة نحو الجنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات النازحة لإفتراش العراء أو المنشآت الصحية ملجأ لهم.

العالم - فلسطين

وأوضحت أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلا عن وجود 136 ألفا و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55 ألفا و400 شخص بالجرب، و5330 بالجدري، و42 ألفا و700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.

ويصعب علاج المرضى في غزة مع انهيار القطاع الصحي وانقطاع معظم أنواع الأدوية. هذا واضطرت الكثير من العائلات الفلسطينية للنزوح عدة مرات واتخذت جنوب غزة كمأوى بعد ما هدم كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فوق رؤوس أهلها في لإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

بالفيديو: حكاية "ريم روح الروح" تصدح في ولاية أميركية!

شاهد.. دعس جنود الاحتلال على مدخل مخيم الفوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف