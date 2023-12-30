المقاومة الإسلامية تزفّ أربعة من شهدائها على طريق القدس

العالم - لبنان

وجاء ذلك خلال بيان صدر اليوم السبت عن بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أكرم الموسوي “ربيع” من بلدة قرحا في البقاع والشهيد المجاهد حيدر محمد المزاوي “حمزة” من بلدة الكرك في البقاع والشهيد المجاهد ركان علي سيف الدين “أبو علي الحر” من بلدة حلبتا في البقاع والشهيد المجاهد عباس محمد العجمي “أبو الفضل” من بلدة حي الفيكاني في البقاع والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.