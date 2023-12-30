مخيم إغاثي يتسع لالاف النازحين في خانيونس.. فمن قام بهذه المبادرة؟

العالم - فلسطين

ويكتظ عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة لا تحميهم من برد الشتاء القارس والأمطار الشتوية الغزيرة حيث يعيشون في ظروف صعبة دون أي من مرافق الحياة مما دعى منظمة الصحة العالمية من توجيه التحذيرات من انتشار الأمراض المعدية في تلك المخيمات المؤقتة.

وأضافت الجمعية أن "المرحلة الأولى من المخيم الجديد ستشمل 300 خيمة، وستؤوي العائلات النازحة من الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية".

وتابعت أن "المشروع سيوفر أيضا المياه وخدمات الصرف الصحي والغداء والتغذية والطاقة والوقود".

وتهدف الجمعية في المراحل النهائية إلى توسيع المخيم ليضم 1000 خيمة، وتوفير المأوى لـ"مئات" العائلات النازحة في جنوب غزة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 85 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان