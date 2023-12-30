بالصور.. مقتل رائد بكتيبة الهندسة من لواء جولاني وقائد في جفعاتي بغزة

العالم - فلسطين

ونشر الجيش الإسرائيلي اسمي الجنديين اللذين لقيا مصرعهما في معارك بقطاع غزة، وهما الرائد قسطنطين سوشكو، مقاتل في كتيبة الهندسة 7086 في لواء جولاني، سقط في معركة وسط قطاع غزة، والنقيب هرئيل إيتاح قائد فريق في دورية جفعاتي، فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد إصابته بتاريخ 22 ديسمبر في معركة جنوب قطاع غزة، كما نشر صور الجنود القتلى.

وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي إلى 504 قتيلا.

وتتصدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف والهمجي لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.