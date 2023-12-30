 "أبو علي مصطفى" تفشل محاولة إسرائيلية لـ "تحرير" ضابط أسير في غزة

العالم - فلسطين

وقال "أبو جمال"؛ الناطق العسكري باسم كتائب أبو علي مصطفى، في تصريحات صحفية صوتية، إن الضابط الإسرائيلي قُتل خلال محاولة قوة من جيش الاحتلال تحريره من "قبضة الجبهة الشعبية".

وأكد "إفشال عملية إسرائيلية لتحرير جندي أسير لدى كتائب أبو علي مصطفى، والاحتفاظ بجثته واغتنام معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة".

وأوضح أبو جمال: "اشتبكنا مع عناصر القوة (الإسرائيلية) التي حاولت تحرير الضابط، وتدخل الطيران الحربي التابع للاحتلال، وقصف المكان فقتل الضابط الأسير".

ولفت الذراع العسكري لـ "الجبهة الشعبية" النظر: "هناك صورة للضابط الإسرائيلي المقتول، وصورة النقالة التي تركتها القوة الخاصة خلفها". منوهًا إلى أنه "غنم جهاز كمبيوتر وفلاش ميموري لفرقة غزة في جيش الاحتلال".